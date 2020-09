Referendum | vince il sì E adesso cosa succede?

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 settembre 2020) La vittoria del sì alsul taglio dei parlamentari pare netta: la maggioranza dei votanti - in una consultazione che, lo ricordiamo, non richiedeva il quorum - si è espressa a favore della riduzione di deputati e senatori. Ha detto sì alla riforma costituzionale che taglia i deputati, da 630 a 400, e i senatori da 315 a 200. A poche ore dalla chiusura dei seggi si moltiplicano le reazioni dei politici. Ma, tra gli elettori, c’è chi si pone una domanda. E ora?Sgombriamo il campo dagli equivoci. Domani mattina, quando ci sveglieremo, sarà tutto esattamente come oggi. Nessun parlamentare dovrà fare le valigie e lasciare il suo scranno. O la sua poltrona, come hanno amato dire nei mesi scorsi i fautori del sì. La riduzione avrà effetto a partire dalle ...