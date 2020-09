Referendum | Di Maio | “Ora uniamoci per ridurre anche lo stipendio dei parlamentari Va aperta grande stagione delle riforme”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 settembre 2020) Questa riforma “è un punto di inizio, non di arrivo. Mi auguro che da oggi possa aprirsi unariformatrice nell’ambito di un sano dibattito democratico che chiami in causa non solo le forze di maggioranza maquelle di opposizione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri M5S Luigi Di, commentando il risultato delsul taglio dei. Diha poi ringraziato l’ex ministroRiforme Riccardo Fraccaro “che ha proposto per primo in questa legislatura il taglio dei” e “tutti iche hanno lavorato e votato per tagliare se stessi”. Il ringraziamento di Diva ...