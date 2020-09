Ream, la sentenza per Appendino alle 15 ad urne chiuse (Di lunedì 21 settembre 2020) La sentenza del processo Ream che vede tra gli imputati Chiara Appendino, il suo ex capo di gabinetto, Paolo Giordana, e l’assessore al Bilancio, Sergio Rolando è prevista per le 15, quando le urne per il voto saranno chiuse. La sindaca si è presentata in aula insieme ai suoi avvocati, Luigi Chiappero e Luigi Giuliano, poco dopo le 9.30. Il Il giudice dell’udienza preliminare, Alessandra Pfiffner ha aperto l’udienza e poi è entrata in camera di consiglio riconvocando tutti per il pomeriggio. L’accusa, di falso in atto pubblico e abuso d’ufficio, è sostenuta da due procuratori aggiunti della procura di Torino, Enrica Gabetta e Marco Gianoglio, che hanno chiesto la condanna a un anno e due mesi. L'articolo proviene da Nuova ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 21 settembre 2020) Ladel processoche vede tra gli imputati Chiara, il suo ex capo di gabinetto, Paolo Giordana, e l’assessore al Bilancio, Sergio Rolando è prevista per le 15, quando leper il voto saranno. La sindaca si è presentata in aula insieme ai suoi avvocati, Luigi Chiappero e Luigi Giuliano, poco dopo le 9.30. Il Il giudice dell’udienza preliminare, Alessandra Pfiffner ha aperto l’udienza e poi è entrata in camera di consiglio riconvocando tutti per il pomeriggio. L’accusa, di falso in atto pubblico e abuso d’ufficio, è sostenuta da due procuratori aggiunti della procura di Torino, Enrica Gabetta e Marco Gianoglio, che hanno chiesto la condanna a un anno e due mesi. L'articolo proviene da Nuova ...

