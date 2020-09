Pirlo non sbaglia alla prima: ma questa non è ancora la sua Juventus (Di lunedì 21 settembre 2020) Andrea Pirlo non sbaglia alla prima gara in campionato con la Juventus: tre reti contro la Sampdoria per i primi tre punti della stagione nella serata dell’Allianz Stadium, finalmente di nuovo rumoroso, almeno in parte, grazie alla presenza di mille tifosi invitati. Tanti i temi da sottolineare dopo l’esordio del Maestro e dei suoi ragazzi in campionato. Stiamo pian piano scoprendo i piani tattici del nuovo allenatore, che anche nella serata contro i blucerchiati ha proposto una difesa a tre con l’aggiunta di due laterali a tutta fascia decisamente arrembanti. Sia Cuadrado che la piacevole sorpresa Frabotta si sono fatti vedere con regolarità in avanti, occupando in pianta stabile l’ultima trequarti del campo durante la fase d’impostazione. Il ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Andreanongara in campionato con la: tre reti contro la Sampdoria per i primi tre punti della stagione nella serata dell’Allianz Stadium, finalmente di nuovo rumoroso, almeno in parte, graziepresenza di mille tifosi invitati. Tanti i temi da sottolineare dopo l’esordio del Maestro e dei suoi ragazzi in campionato. Stiamo pian piano scoprendo i piani tattici del nuovo allenatore, che anche nella serata contro i blucerchiati ha proposto una difesa a tre con l’aggiunta di due laterali a tutta fascia decisamente arrembanti. Sia Cuadrado che la piacevole sorpresa Frabotta si sono fatti vedere con regolarità in avanti, occupando in pianta stabile l’ultima trequarti del campo durante la fase d’impostazione. Il ...

