Luca Onestini si prende cura della nonna di 100 anni e commuove il web

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 21 settembre 2020) L’ex tronista di “Uomini e Donne” ed ex gieffinoil web con una foto e un video suoi social che lo ritraggono con ladi 100. Il 27 febbraio non aveva potuto festeggiare con lei l’importante traguardo a causa dell’emergenza coronavirus, maè finalmente riuscito a riabbracciarla nella Rsa dove è ricoverata. E si è presodi lei. “Non c’è stato un giorno di quest’anno che non mi sia svegliato con il terrore di non potermi vivere più questo momento – scrive su Instagram e Facebook – di non poterti più riabbracciare… Ieri finalmente mi hanno permesso di venirti a trovare e di portarti il gelatino che tanto ti piace. Ricordo ...