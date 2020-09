Juventus | Sconcerti non si sbilancia | “Una partita normale | con delle novità”

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 21 settembre 2020) I tifosi dellanon riescono a frenare l’entusiasmo dopo aver visto la nuova squadra di Andrea Pirlo in azione. Sembrano passati molti più mesi da quando Maurizio Sarri ha svuotato il proprio armadietto lasciando la Continassa, in un clima di tensione e di malumore. Con l’arrivo del Maestro sulla panchina bianconera parrebbe essere stato ritrovato anche l’entusiasmo perduto nella scorsa annata, culminata con l’eliminazione agli ottavi di Champions League. La sua presenza in piedi nell’area tecnica non ha fatto che riproporre i paragoni tra l’ex centrocampista del Milan e l’ormai ex allenatore del Napoli: Pirlo; mani in tasca, poche parole, con giacca e cravatta annesse. Sarri; polo blu, con una cicca di sigaretta in bocca. Due stili differenti, che nel bene e nel male si sono coniugati e si coniugano in maniera ...