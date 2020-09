Interpretazione e alta scuola d’artigianato. Quando identità e cultura diventano economia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 21 settembre 2020) Napoli c’era una volta, Napoli c’erano i guantai, Napoli c’erano gli ombrellai, c’erano i ciabattini ed anche i fabbricanti di scarpe, le sartorie, gli orafi, i pastorai, i maestri cioccolatieri, i liutai, i tipografi. Napoli c’era una volta: scontato titolo di una prevedibile piece teatrale. Un lugubre pianto sulle rovine di Troia fumante. Il lamento impera, oh si, i giovani non vogliono fare più questi mestieri. Certo, preferiscono chissacosa, guadagnare facilmente, l’artigianato è sacrificio, dedizione. Muffe e ascomiceti si abbarbicano a queste parole che sebbene espressione di una situazione di notevole importanza sono diventate solo parole vuote usate per protesta o come promessa affabulatrice del potente di turno. E invece no. Signori si tratta di. Di quella che ha radici antichissime, di quella che ...