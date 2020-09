I vincitori degli Emmy Awards 2020 (Di lunedì 21 settembre 2020) (Foto: Getty Images)L’edizione 2020 degli Emmy Awards, i premi più prestigiosi della televisione americana, è destinata a passare alla storia: da una parte per via della cerimonia virtuale che, condotta da Jimmy Kimmel, ha sostituito il classico evento impossibile da realizzare per via del coronavirus; dall’altra perché a portarsi a casa i principali premi comici è stata una piccola serie come Schitt’s Creek, una vera e propria produzione di nicchia (ancora inedita in Italia peraltro) che si è aggiudicata sette riconoscimenti, fra cui l’ambito Miglior serie comica e un award a ciascuno dei quattro attori protagonisti e non protagonisti. Altra grande vincitrice della serata è la miniserie Watchmen, che in totale ha portato a casa 11 statuette, fra cui ... Leggi su wired (Di lunedì 21 settembre 2020) (Foto: Getty Images)L’edizione, i premi più prestigiosi della televisione americana, è destinata a passare alla storia: da una parte per via della cerimonia virtuale che, condotta da Jimmy Kimmel, ha sostituito il classico evento impossibile da realizzare per via del coronavirus; dall’altra perché a portarsi a casa i principali premi comici è stata una piccola serie come Schitt’s Creek, una vera e propria produzione di nicchia (ancora inedita in Italia peraltro) che si è aggiudicata sette riconoscimenti, fra cui l’ambito Miglior serie comica e un award a ciascuno dei quattro attori protagonisti e non protagonisti. Altra grande vincitrice della serata è la miniserie Watchmen, che in totale ha portato a casa 11 statuette, fra cui ...

