Gosens Juventus, Paratici piomba sull’Atalantino: nuovo esterno per Pirlo (Di lunedì 21 settembre 2020) Gosens Juventus – La Juventus sta lavorando per completare il mercato al meglio delle possibilità economiche. Rinforzi per il presente ma che possano garantire anche un piano futuro, e in tal senso con i nuovi acquisti schierati ieri sera negli 11 titolari, s’è già visto come la società abbia lavorato molto bene sul mercato. In attesa di capire quando e chi sarà (molto probabilmente Dzeko) il nuovo numero 9 dell’attacco, la Juventus lavora ancora parallelamente su altri obiettivi di mercato. Nelle ultime ore, le indiscrezioni provenienti da ‘Tuttojuve.com‘ parlano di un ritorno di fiamma fra i bianconeri e Gosens dell’Atalanta. Gosens Juventus, le ultimissime sul ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 21 settembre 2020)– Lasta lavorando per completare il mercato al meglio delle possibilità economiche. Rinforzi per il presente ma che possano garantire anche un piano futuro, e in tal senso con i nuovi acquisti schierati ieri sera negli 11 titolari, s’è già visto come la società abbia lavorato molto bene sul mercato. In attesa di capire quando e chi sarà (molto probabilmente Dzeko) ilnumero 9 dell’attacco, lalavora ancora parallelamente su altri obiettivi di mercato. Nelle ultime ore, le indiscrezioni provenienti da ‘Tuttojuve.com‘ parlano di un ritorno di fiamma fra i bianconeri edell’Atalanta., le ultimissime sul ...

Rodolfo22455857 : @_ThousandN La Juventus deve continuare così anche se acquisterei gosens! All’estero lavoriamo bene con prezzi buon… - xMarocck_10 : #skycampoaperto con la partenza di Luca Pellegrini (se a titolo definitivo), la Juventus comprerà un esterno di cen… - sportli26181512 : Juve, non tramonta Gosens: La Juventus non ha mollato Robin Gosens e... - hbk_89 : #Gosens per me non sarà la sorpresa della #Juventus a sinistra. (?? Momblano) #calciomercato - oscarvalle1984 : RT @emjuve: Gosens, Dzeko e Auar. Fuori Pellegrini, Khedira, Douglas Costa, De Sciglio e Bernardeschi. Sarebbe il mio mercato perfetto. #Ju… -

Ultime Notizie dalla rete : Gosens Juventus Calciomercato Juventus, un nuovo esterno per Pirlo JuveLive INSIDE THE MARKET - La Juve potrebbe chiudere per il famoso esterno sinistro

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus potrebbe decidere di tornare alla ricerca di un esterno sinistro e le strade potrebbero portare a Robin Gosens. L’Atalanta, infatti, sta cer ...

La Juve potrebbe chiudere per il famoso esterno sinistro

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus potrebbe decidere di tornare alla ricerca di un esterno sinistro e le strade potrebbero portare a Robin Gosens. L’Atalanta, infatti, sta cer ...

Atalanta, vice Gosens cercasi. E Ilicic migliora

Dopo una settimana di tira e molla, è in dirittura d’arrivo l’affare Sam Lammers, centravanti del PSV Eindhoven che sarà nelle prossime ore a Zingonia per conoscere la nuova realtà e vivere il suo pri ...

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus potrebbe decidere di tornare alla ricerca di un esterno sinistro e le strade potrebbero portare a Robin Gosens. L’Atalanta, infatti, sta cer ...Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus potrebbe decidere di tornare alla ricerca di un esterno sinistro e le strade potrebbero portare a Robin Gosens. L’Atalanta, infatti, sta cer ...Dopo una settimana di tira e molla, è in dirittura d’arrivo l’affare Sam Lammers, centravanti del PSV Eindhoven che sarà nelle prossime ore a Zingonia per conoscere la nuova realtà e vivere il suo pri ...