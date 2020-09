Farmaco per il trattamento dell’anemia ritirato dalle farmacie, l’avviso di AIFA: parametri fuori specifica [LOTTI] (Di lunedì 21 settembre 2020) L’Agenzia Italiana del Farmaco, ha disposto il ritiro della specialità medicinale Binocrit della ditta Sandoz S.p.A. Nello specifico, si tratta delle confezioni dei seguenti LOTTI: BINOCRIT 40000IU/1ML 1912050066 A038190512 con scadenza ago-2021, BINOCRIT 20000IU/0.5ML 1907090077 A038190474 con scadenza feb-2021, BINOCRIT 20000IU/0.5ML 1909050081 A038190474 con scadenza feb-2021, BINOCRIT 30000IU/0.75ML 2004080022 A038190498 con scadenza dic-2021, BINOCRIT 40000IU/1ML 2002140001 A038190512 con scadenza nov-2021, BINOCRIT 40000IU/1ML 1911130014 A038190512 con scadenza giu-2021, BINOCRIT 40000IU/1ML 2002190068 A038190512 con scadenza dic-2021 BINOCRIT 40000IU/1ML 2001300049 A038190512 con scadenza set-2021. Binocrit è usato nel trattamento dell’anemia. Il provvedimento dell’AIFA si ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) L’Agenzia Italiana del, ha disposto il ritiro della specialità medicinale Binocrit della ditta Sandoz S.p.A. Nello specifico, si tratta delle confezioni dei seguenti: BINOCRIT 40000IU/1ML 1912050066 A038190512 con scadenza ago-2021, BINOCRIT 20000IU/0.5ML 1907090077 A038190474 con scadenza feb-2021, BINOCRIT 20000IU/0.5ML 1909050081 A038190474 con scadenza feb-2021, BINOCRIT 30000IU/0.75ML 2004080022 A038190498 con scadenza dic-2021, BINOCRIT 40000IU/1ML 2002140001 A038190512 con scadenza nov-2021, BINOCRIT 40000IU/1ML 1911130014 A038190512 con scadenza giu-2021, BINOCRIT 40000IU/1ML 2002190068 A038190512 con scadenza dic-2021 BINOCRIT 40000IU/1ML 2001300049 A038190512 con scadenza set-2021. Binocrit è usato neldell’anemia. Il provvedimento dell’si ...

AIFA: farmaco per il trattamento dell’anemia ritirato dalle farmacie

L’Agenzia Italiana del Farmaco, ha disposto il ritiro della specialità medicinale Binocrit della ditta Sandoz S.p.A. Nello specifico, si tratta delle confezioni dei lotti: BINOCRIT 40000IU/1ML 1912050 ...

