Elisabetta Gregoraci lacrime al GF Vip | ricorda la mamma scomparsa

La splendida ed amata Elisabetta Gregoraci racconta al GF Vip la propria storia e ricorda, commuovendosi, la sua mamma scomparsa: le sue parole dolci. Nuovo appuntamento, il terzo, con il Gf Vip, il noto e seguitissimo programma condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Antonella Elia: arriva il ricordo commosso della mamma scomparsa di Elisabetta Gregoraci. Dopo le prime due puntate ricche di emozioni e di risate, il Grande Fratello Vip entra finalmente nella fase clou del programma, con una terza puntata ricchissima di confronti e di temi forti. Grande spazio viene dato, da parte del conduttore ...

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Gf Vip, Maria Teresa Ruta a Elisabetta Gregoraci: "Mia figlia cerca uomini troppo adulti". E l'ex lady Briatore difende la ragazza | VIDEO Corriere dell'Umbria Elisabetta Gregoraci sul figlio Nathan: “Ho faticato, non è arrivato subito”

Confidenze importanti al Grande Fratello Vip. Nel corso della terza puntata del reality show Elisabetta Gregoraci ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita privata. Dall’amore per la famigl ...

“GF Vip”, Elisabetta Gregoraci ricorda la mamma: “Ha combattuto fino alla fine"

"È stata una donna straordinaria - continua Elisabetta - per tutte le cose belle che ha fatto agli altri". Alfonso Signorini ha poi spiegato di quando ospite a Soverato, paese di origine della ...

