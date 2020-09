“Basta con i selfie | Sei troppo brutta!” Ma Melissa | dopo tanta cattiveria si riprende la sua rivincita

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 21 settembre 2020) Lei èed è una blogger di 39 anni.nasce con una patologia molto rara, la sindrome di Freeman-Sheldon, definita anche come sindrome della “faccia da fischiatore”, che causa delle serie anomalie ossee, che portano ad alterazioni dell’aspetto. Per questo motivo la sua vita non è mai stata molto semplice e non solo perché, si è sottoposta a quasi 30 interventi abbastanza delicati, ad oggi, ancora non riesce a camminare ma soprattutto perché fin dalla tenera età è stata vittima di bullismo e discriminazione. LadiNon solo da piccola:Blake è finita al centro dell’attenzione dei media a causa degli attacchi da parte degli hater. Non è stato per nulla ...