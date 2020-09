Atp Roma: trionfano Djokovic e la Halep (Di lunedì 21 settembre 2020) Novak Djokovic spazza via la delusione e le polemiche dello Us Open e si porta a casa il quinto successo agli Internazionali d’Italia. Questa dell’Atp Roma era la sua 115sima finale e l’esperienza oggi si è vista tutta, rispetto al rivale Schwartzman che non aveva mai conquistato un master 1000. Il primo set inizia subito con due break di fila di Schwartman che si porta immediatamente sul 3-0. Molti errori a inizio gara per Djokovic dettati da un nervosismo eccessivo, anche a causa della pioggia. Il serbo approfitta poi di un doppio fallo dell’avversario per arrivare al break dell’1-3 e ingranare finalmente la marcia. Da lì inizia la rimonta con un gioco più fluido e sereno fino al 4-3. Il set rimane sostanzialmente equilibrato con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Novakspazza via la delusione e le polemiche dello Us Open e si porta a casa il quinto successo agli Internazionali d’Italia. Questa dell’Atpera la sua 115sima finale e l’esperienza oggi si è vista tutta, rispetto al rivale Schwartzman che non aveva mai conquistato un master 1000. Il primo set inizia subito con due break di fila di Schwartman che si porta immediatamente sul 3-0. Molti errori a inizio gara perdettati da un nervosismo eccessivo, anche a causa della pioggia. Il serbo approfitta poi di un doppio fallo dell’avversario per arrivare al break dell’1-3 e ingranare finalmente la marcia. Da lì inizia la rimonta con un gioco più fluido e sereno fino al 4-3. Il set rimane sostanzialmente equilibrato con ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Atp 1000 Roma: Jannik Sinner agli ottavi Battuto il greco Tsitsipas in tre set (6-1, 6-7, 6-2) Asp… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Atp 1000 Roma: Lorenzo Musetti agli ottavi Eliminato il giapponese Nishikori in due set (6-3, 6-4)… - andrea_pecchia : #Djokovic è re degli @InteBNLdItalia per la 5ª volta! #Schwartzman si arrende in due set. #IBI20 #SkyTennis #ATP ??… - Marathonbet_IT : Chi si prenderà questi #Internazionali di #Roma, il numero 1 #Djokovic o la sorpresa argentina #Schwartzman? Scopr… - RudyGaletti : #ATP #Masters1000 #Roma, #Schwartzman in finale: battuto #Shapovalov -