Usa, scontro per la successione alla Corte Suprema. Trump: 'Nomina imminente, sarà una donna' (Di domenica 20 settembre 2020) Nella lunga lista in particolare spunta il nome di Amy Coney Barrett, giudice federale molto amata dalla base religiosa, antiabortista. L'annuncio prima del duello Trump-Biden il 29 settembre Leggi su tg.la7 (Di domenica 20 settembre 2020) Nella lunga lista in particolare spunta il nome di Amy Coney Barrett, giudice federale molto amata dbase religiosa, antiabortista. L'annuncio prima del duello-Biden il 29 settembre

Agenzia_Ansa : #Usa, scontro sulla Corte Suprema. #Trump: la nomina per la successione di #RuthBaderGinsberg sarà fatta la prossim… - bista92 : @SecPompeo Ah certo quindi andare allo scontro comporterebbe dei vantaggi per i cattolici cinesi ? Sarebbe compatib… - remocontro_it : Ritiro-fantasma dalla Siria, altri soldati Usa dopo lo scontro tra blindato russo e statunitense. Strana storia. Tu… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Usa, scontro sulla Corte Suprema. #Trump: la nomina per la successione di #RuthBaderGinsberg sarà fatta la prossima sett… - lostarec : RT @NamanTarcha: #Onu Ambasciatore russo alle Nazioni Unite: L'occupazione americana sta fomentando lo scontro etnico all'interno della #Si… -