Ultime Notizie Roma del 20-09-2020 ore 20 | 10

(Di domenica 20 settembre 2020)dailynews radiogiornale e buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio elezioni referendum al voto urne aperte oggi e domani con le misure anti covid italiani sono chiamati al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari le elezioni regionali in campagna toscana Veneto Liguria Marche Puglia e Valle d’Aosta alle amministrative in 962 comuni e le suppletive in Sardegna e Veneto alle 12 l’affluenza per il referendum costituzionale è del 12,25% Cambiamo argomento Rossana rossanda aveva 96 anni è morto nella notte aad annunciarlo con Un Tweet Il Manifesto quotidiano da lei co-fondato ricorderemo la nostra fondatrice sul giornale in edicola martedì Annuncia il giornale molti paesi in Europa hanno assistito al moltiplicarsi delle infezioni in un contesto più ampio che vede il Trend dei ...