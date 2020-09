Teotihuacan | la città degli dei

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 settembre 2020)– Dalla brillante mente dell’italiano Daniele Tascini (Tzolkin, Trismegistus) e dalla sua passione per le civiltà precolombiane, nasce questo piazzamento dadi di notevolissima fattura. Grafica ed illustrazioni sono di Odysseas Stamoglou.Si tratta di un titolo per 1-4 giocatori della durata di circa 90/120 minuti edito da Board&Dice. Tabellone di gioco – Photocredit: Emanuele Iulianooggi è uno dei maggiori siti archeologici mesoamericani, conosciuto per le sue enormi piramidi ed affascinanti architetture. Si ritiene che la città sia stata fondata intorno al 100 a.C. ed è nota anche per il famoso “Viale dei morti“; tutti elementi che ritroveremo nel gioco.– Ambientazione & Ispirazione Viaggia indietro nel tempo nella ...