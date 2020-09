"Il meglio deve ancora venire", come ridere di un argomento funereo (Di domenica 20 settembre 2020) IL meglio deve ancora venire (AL CIMENA) Regia di Alexandre de La Patelliere e Mathieu de La Porte. Con Fabrice Luchini, Patrick Bruel e Marie Narbonne. Produzione Francia 2019. Durata: un'ora e 57 minuti LA TRAMA Due amici. Agli antipodi. come spesso accade alle strane coppie del palcoscenico e dello schermo. Uno è morigerato, precisetti, conformista anche in politica. L'altro è scapestrato come più non si potrebbe. Un disastro (e contento di esserlo) nella vita anche sentimentale. Uno ha il cancro ma non sa di averlo. L'altro è sano come un pesce ma finge di essere malato in modo che l'amico pensi a lui e non ai propri (effettivi) guai. La situazione è ulteriormente complicata dalla figlia di uno e dal padre ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) IL(AL CIMENA) Regia di Alexandre de La Patelliere e Mathieu de La Porte. Con Fabrice Luchini, Patrick Bruel e Marie Narbonne. Produzione Francia 2019. Durata: un'ora e 57 minuti LA TRAMA Due amici. Agli antipodi.spesso accade alle strane coppie del palcoscenico e dello schermo. Uno è morigerato, precisetti, conformista anche in politica. L'altro è scapestratopiù non si potrebbe. Un disastro (e contento di esserlo) nella vita anche sentimentale. Uno ha il cancro ma non sa di averlo. L'altro è sanoun pesce ma finge di essere malato in modo che l'amico pensi a lui e non ai propri (effettivi) guai. La situazione è ulteriormente complicata dalla figlia di uno e dal padre ...

