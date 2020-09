Genoa-Crotone | Zappacosta | “Speravo in un esordio così”

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) “Speravo in undel genere. Ho lavorato tantissimo negli ultimi mesi e ora sono felice. Una rete del genere aiuta tanto per la fiducia e continuerò a lavorare per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”. Lo ha dichiarato Davide, autore di uno dei quattro gol che hanno permesso aldi battere 4-1 ilal debutto in campionato.