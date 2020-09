Firenze | «La Rondine» di Giacomo Puccini torna a volare al Teatro del Maggio

(Di domenica 20 settembre 2020) Sul podio dell’Orchestra e del Coro delci sarà Marco Armiliato; protagonistiAilyn Pérez nel ruolo di Magda e Dmytro Popov (che sostituisce in tutte le recite Roberto Aronica, indisposto) in quello di Ruggero. Regia, scene, costumi e luci sono a firma di Denis Krief, che ha dovuto adeguare alle norme anti-covid lo spettacolo del 2017

FIRENZE – «La Rondine» di Giacomo Puccini è il secondo titolo della stagione di opera e balletto 2020-2021 del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, in scena da martedì 22 settembre alle 20 (altre re ...Addio ai baci sul palcoscenico voluti da Puccini, ma senza alterare il significato dell'opera. Portare in scena "La Rondine" al tempo del Covid vuol dire anche questo: il coro distanziato, far danzare ...