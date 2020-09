Ceccardi al seggio con look acqua e sapone: “Sono emozionata ma ho dormito benissimo” (video) (Di domenica 20 settembre 2020) Susanna Ceccardi, la candidata del centrodestra in Toscana, si è recata al seggio elettorale in mattinata in una frazione di Cascina (Pisa). Ceccardi al seggio: sono emozionata Un look acqua e sapone, pantaloni neri e camicia bianca, ha risposto sorridendo ai cronisti. “Ho dormito benissimo, ho fatto colazione con la mia famiglia. Oggi sono emozionata, è una giornata storica“. Ha poi aggiunto che dopo il voto sarebbe andata a festeggiare il compleanno della madre. Toscana, la sinistra ha paura di perdere Alle 12 in Toscana l’affluenza era del 14%. Si tratta di un voto cruciale per lo scenario politico italiano. La sinistra timorosa di perdere le ha provate tutte: dalla demonizzazione ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 settembre 2020) Susanna, la candidata del centrodestra in Toscana, si è recata alelettorale in mattinata in una frazione di Cascina (Pisa).al: sonoUn, pantaloni neri e camicia bianca, ha risposto sorridendo ai cronisti. “Hobenissimo, ho fatto colazione con la mia famiglia. Oggi sono, è una giornata storica“. Ha poi aggiunto che dopo il voto sarebbe andata a festeggiare il compleanno della madre. Toscana, la sinistra ha paura di perdere Alle 12 in Toscana l’affluenza era del 14%. Si tratta di un voto cruciale per lo scenario politico italiano. La sinistra timorosa di perdere le ha provate tutte: dalla demonizzazione ...

