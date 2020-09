Antonella Elia furiosa con Adriana Volpe: “Non voglio salutarla” (Di domenica 20 settembre 2020) Antonella Elia ha confessato il suo forte risentimento nei confronti di Adriana Volpe. Ospite alla trasmissione web Casa Chi, ha svelato i motivi che si celano dietro la rottura della loro amicizia. L’ira di Antonella Elia L’opinionista del Grande Fratello Vip 5 è furiosa con Adriana Volpe. Il motivo? Stando a quanto hanno riportato diverse fonti, Antonella Elia, durante un’intervista rilasciata a Casa Chi, ha dichiarato di non voler nemmeno più salutare Adriana Volpe, in quanto non le ha fatto gli auguri per la sua nuova avventura come opinionista del reality. “Adriana non mi ha fatto gli auguri per la mia ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 20 settembre 2020)ha confessato il suo forte risentimento nei confronti di. Ospite alla trasmissione web Casa Chi, ha svelato i motivi che si celano dietro la rottura della loro amicizia. L’ira diL’opinionista del Grande Fratello Vip 5 ècon. Il motivo? Stando a quanto hanno riportato diverse fonti,, durante un’intervista rilasciata a Casa Chi, ha dichiarato di non voler nemmeno più salutare, in quanto non le ha fatto gli auguri per la sua nuova avventura come opinionista del reality. “non mi ha fatto gli auguri per la mia ...

monixsali : Denis Dosio sta insegnando ad Antonella Elia che si può essere benissimo una persona, anziché il proprio personaggi… - loscolaro : ANTONELLA ELIA STAN ACCOUNT #GFVIP ???????????????????????????? - antonellaeliafp : RT @scemochileggeah: ANTONELLA ELIA MITICA CAZZO #GFVIP - vincycernic95 : PETIZIONE PER FAR ENTRARE ANTONELLA ELIA E PATRICK PUGLIESE COME GUEST STAR PER QUESTO GIOCO #GFVIP - thestorm46 : RT @vincycernic95: Antonella Elia a quest'ora avrebbe già dato della pornostar a Franceska, insultato mezzo cast e avuto gli applausi dei v… -