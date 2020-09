Verona-Roma, Mkhitaryan: “Concentrati per dare il massimo. Vincere un trofeo? Rispondo così, il nostro obiettivo…” (Di sabato 19 settembre 2020) E' tutto pronto per Verona-Roma.Sono pronti a scendere in campo scaligeri e capitolini che, questa sera, si affronteranno al "Bentegodi" nella sfida valida per la prima giornata di Serie A. Un match, a pochi istanti dal quale, il fantasista Henrikh Mkhitaryan, si è espresso ai microfoni di "DAZN" sulla nuova stagione.“È una nuova pagina, posso dire che siamo concentrati per iniziare forte, dobbiamo essere fiduciosi per Vincere questa partita e avere più fiducia nelle prossime. L’obiettivo resta quello di Vincere un trofeo, lo scorso anno non ci siamo riusciti ma quest’anno abbiamo una squadra forte e possiamo provarci. Mio ruolo? Sono un giocatore a cui piace giocare segnare e fare assist, mi piace aiutare la squadra, se sono un ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 settembre 2020) E' tutto pronto per.Sono pronti a scendere in campo scaligeri e capitolini che, questa sera, si affronteranno al "Bentegodi" nella sfida valida per la prima giornata di Serie A. Un match, a pochi istanti dal quale, il fantasista Henrikh, si è espresso ai microfoni di "DAZN" sulla nuova stagione.“È una nuova pagina, posso dire che siamo concentrati per iniziare forte, dobbiamo essere fiduciosi perquesta partita e avere più fiducia nelle prossime. L’obiettivo resta quello diun, lo scorso anno non ci siamo riusciti ma quest’anno abbiamo una squadra forte e possiamo provarci. Mio ruolo? Sono un giocatore a cui piace giocare segnare e fare assist, mi piace aiutare la squadra, se sono un ...

OfficialASRoma : ??? “La Roma per me è un grande popolo. Io mi sono identificato in loro. Ho giocato solo due stagioni con la Roma, m… - capuanogio : Se #Milik e il #Napoli dovessero concludere la loro trattativa per l’uscita del polacco in mattinata, possibile che… - OfficialASRoma : ?? Per la sesta volta il nostro campionato inizierà con una sfida contro il Verona. Per la sesta volta, in casa loro… - Makkoxnonfarlo : voglio 11 @_Pedro17_ ???? @OfficialASRoma @ASRomaEN #Roma #Verona #SerieA @HellasVeronaFC @SerieA @SerieA_EN #19settembre - PantheonVerona : Alle 20.45 scendono in campo Hellas Verona e Roma allo stadio Bentegodi, per la prima giornata di campionato 2020/2… -