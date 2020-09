Tennis, Roma: Halep e Muguruza in semifinale (Di sabato 19 settembre 2020) La prima giocatrice ad accedere alle semifinali di questi Internazionali è la numero 2 del mondo Simona Halep, testa di serie numero uno del torneo. La romena, che aveva vinto il primo set 6-2, in ... Leggi su gazzetta (Di sabato 19 settembre 2020) La prima giocatrice ad accedere alle semifinali di questi Internazionali è la numero 2 del mondo Simona, testa di serie numero uno del torneo. La romena, che aveva vinto il primo set 6-2, in ...

Gli Internazionali BNL d'Italia 2020 avranno mille spettatori per le semifinali e finali di domenica 20 e lunedì 21 settembre. Il definitivo via libera è stato ufficializzato dal Dipartimento allo Spo ...

Tennis: Djokovic, 'A Roma mi sento come a casa'

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Mi sento molto ben accolto qui dalle persone, tutti sono molto gentili qui con me. Parlo italiano, quindi ovviamente questo mi avvicina molto a loro. Sento che probabilmente a ...

Internazionali, Muguruza batte in rimonta Azarenka e va in semifinale

ROMA - Garbiñe Muguruza affronterà Simona Halep, numero 2 del mondo e prima testa di serie del torneo, nelle semifinali degli Internazionali d'Italia di tennis a Roma. Sulla terra rossa del Foro Itali ...

