Smart working, attenzione alla postura (Di sabato 19 settembre 2020) In fondo lavorare da casa ha i suoi bei vantaggi: nessun tragitto giornaliero per arrivare in azienda, nessun dress code, la possibilità di svegliarsi più tardi… E tutto questo è un bene. Però un recente studio dell'Università di Cincinnati ha scoperto che molte persone che lavorano da casa non prendono le giuste precauzioni per proteggere la schiena: spesso lavorano dal divano o dal letto, spesso usano sedie poco ergonomiche o tavoli inadeguati.

