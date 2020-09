Serie A: al via la stagione 2020/21 con Juve e Milan su Sky, Roma e Napoli su DAZN (Di sabato 19 settembre 2020) Dzeko Poco più di un mese fa terminava un’inedita stagione, ma il calcio che conta torna a fare subito sul serio; è già tempo di Serie A 2020/21. Riparte, dunque, la caccia ai campioni in carica della Juventus con la prima giornata. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2020/21: dove seguire le partite della prima giornata La prima giornata della nuova stagione sarà spalmata eccezionalmente in quattro giorni; alle partite di sabato, domenica e lunedì, andranno ad aggiungersi i tre match posticipati al 30 settembre. Ad inaugurare la nuova annata è lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV di ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 19 settembre 2020) Dzeko Poco più di un mese fa terminava un’inedita, ma il calcio che conta torna a fare subito sul serio; è già tempo di/21. Riparte, dunque, la caccia ai campioni in carica dellantus con la prima giornata. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online/21: dove seguire le partite della prima giornata La prima giornata della nuovasarà spalmata eccezionalmente in quattro giorni; alle partite di sabato, domenica e lunedì, andranno ad aggiungersi i tre match posticipati al 30 settembre. Ad inaugurare la nuova annata è lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV di ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie via Serie A 2020/21 al via, dove vedere Fiorentina-Torino, Juve-Sampdoria e le altre partite Corriere della Sera Diretta Fiorentina-Torino ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - La Serie A 2020/21 è pronta a cominciare. Alle ore 18 scendono in campo Fiorentina e Torino per dare il via al nuovo campionato italiano. Subito un tabù da sfatare per Giampaolo, all'esordio ...

Tre numeri (più uno) sul campionato di Serie A

Il primo fischio d’inizio è in programma il 19 settembre alle 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove la squadra di casa ospiterà il Torino per la gara inaugurale del campionato di Serie A. Un ...

