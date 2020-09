La Roma convoca Dzeko: la risposta irritata della Juventus (Di sabato 19 settembre 2020) che vorrebbe il bosniaco già lunedì. Leggi su 90min (Di sabato 19 settembre 2020) che vorrebbe il bosniaco già lunedì.

alemante : RT @EpyAle: La Roma che non ci concede le visite mediche per un giocatore prossimo alla firma, anzi lo convoca pure e lo farà giocare. La n… - MichePox : @michele_zeno @LoreCampori @Lamb_guast84 @RomanismoF @ZZiliani @capuanogio Si e concordo, tifo Roma eh. Ma ziliani… - FootballMarket3 : RT @EpyAle: La Roma che non ci concede le visite mediche per un giocatore prossimo alla firma, anzi lo convoca pure e lo farà giocare. La n… - automatikos : RT @EpyAle: La Roma che non ci concede le visite mediche per un giocatore prossimo alla firma, anzi lo convoca pure e lo farà giocare. La n… - magicabionda : RT @EpyAle: La Roma che non ci concede le visite mediche per un giocatore prossimo alla firma, anzi lo convoca pure e lo farà giocare. La n… -