Incidente in Cina, fuga di batteri da laboratorio: infettate più di 3mila persone (Di sabato 19 settembre 2020) fuga di batteri in Cina. La brucellosi ha infettato oltre 3mila persone a Lanzhou, una città nel nord-est del paese. Nessun decesso è stato registrato. La Commissione Sanitaria della città ha effettuato il test a 21.847 persone su 2,9 milioni di abitanti della città. A quanto si apprende da fonti sanitarie cinesi, rilanciate da Adnkronos, la causa dell'infezione risale allo scorso anno. L'utilizzo di un disinfettante scaduto durante la produzione di vaccini contro la brucellosi in un'azienda biofarmaceutica specializzata nella produzione di vaccini per animali, ha provocato la fuoriuscita di batteri. Di seguito i batteri si sono diffusi nei gas di scarico, infettando le persone nelle ...

