Incendi Abruzzo | domato il grande rogo tra le province di Pescara e L’Aquila | bosco devastato | in fumo quasi 300 ettari

Sono state domate le fiamme che per tre giorni hanno devastato il monte Cornacchia, tra Bussi sul Tirino (Pescara) e Collepietro (L'Aquila), al confine tra le province di Pescara e L'Aquila. quasi 300 ettari di bosco sono andati in fumo. Per tutto il giorno sul posto hanno operato due canadair e l'elicottero Erickson, oltre alle squadre di terra di Vigili del fuoco e Protezione civile. Al momento e' in corso la bonifica del sottobosco. Mentre procede la bonifica, l'area verra' presidiata per tutta la notte per evitare eventuali riprese dell'Incendio. Alle operazioni hanno partecipato i Vigili del Fuoco dei Comandi provinciali di Pescara e L'Aquila, ...

FabioPesce86 : @AlbertoBagnai salve sono originario dell Aquila(arischia) e’ possibile far luce sugli incendi che questa estate ha… - abruzzoweb : INCENDIO DEVASTA MONTAGNA TRA BUSSI E COLLEPIETRO, IN FIAMME 200 ETTARI, CHIUSA STATALE 17 - simonelcellie : RT @newstown_aq: #Abruzzo #LAquila #Incendi, ancora fiamme tra Bussi e Collepietro: in fumo 120 ettari di montagna - agatamicia : RT @newstown_aq: #Abruzzo #LAquila #Incendi, ancora fiamme tra Bussi e Collepietro: in fumo 120 ettari di montagna - newstown_aq : #Abruzzo #LAquila #Incendi, ancora fiamme tra Bussi e Collepietro: in fumo 120 ettari di montagna -

