Gf Vip, Gregoraci: "E' il mio primo reality". E Ritorno al presente dove lo mettiamo? (Di sabato 19 settembre 2020) Ci sono reality belli e brutti, fortunati e sfigati, riusciti e letteralmente improbabili. E poi ce n’è uno, che rientra in una categoria in cui nessuno gli fa compagnia: quella dei reality dimenticati. Il programma in questione si intitola Ritorno al presente e andò in onda nientemeno che su Rai1 ben quindici anni fa.Il reality, condotto da Carlo Conti, prevedeva che quattordici vip (o presunti tali) si alternassero in diverse epoche storiche, adattandosi alle abitudini e alle usanze del periodo in cui venivano catapultati. Vinse Gegia e tra i concorrenti spiccava anche Elisabetta Gregoraci. La stessa che venerdì sera, in procinto di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ha confessato ad Alfonso Signorini l'emozione del momento trattandosi del ... Leggi su blogo (Di sabato 19 settembre 2020) Ci sonobelli e brutti, fortunati e sfigati, riusciti e letteralmente improbabili. E poi ce n’è uno, che rientra in una categoria in cui nessuno gli fa compagnia: quella deidimenticati. Il programma in questione si intitolaale andò in onda nientemeno che su Rai1 ben quindici anni fa.Il, condotto da Carlo Conti, prevedeva che quattordici vip (o presunti tali) si alternassero in diverse epoche storiche, adattandosi alle abitudini e alle usanze del periodo in cui venivano catapultati. Vinse Gegia e tra i concorrenti spiccava anche Elisabetta. La stessa che venerdì sera, in procinto di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ha confessato ad Alfonso Signorini l'emozione del momento trattandosi del ...

GrandeFratello : Elisabetta Gregoraci è pronta a varcare la Porta Rossa: super carica! Come si integrerà con i VIP già entrati? ??… - SmorfiaDigitale : 'Grande Fratello Vip', entra la Gregoraci e vanno in nomination Fausto e Massimi... - toysblogit : Gf Vip, Gregoraci: 'E' il mio primo reality'. E Ritorno al presente dove lo mettiamo? - Noa17 : RT @salvatrash1: Una concorrente che si ritira dopo 24h, la Contessa reguardita per le troppe parolacce e video ironici su di lei, nuovi in… - saretta9742 : RT @salvatrash1: Una concorrente che si ritira dopo 24h, la Contessa reguardita per le troppe parolacce e video ironici su di lei, nuovi in… -