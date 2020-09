Everton, Ancelotti: “Abbiamo reagito bene al gol iniziale. James? Ama giocare con noi” (Di sabato 19 settembre 2020) Il tecnico dell’Everton, Carlo Ancelotti, ha commentato così la vittoria per 5-2 sul West Bromwich, ai microfoni di BT Sport: “Il risultato non rispecchia quello che è successo in campo perché onestamente loro hanno giocato meglio all’inizio. Abbiamo avuto una buona reazione dopo il gol subito. Calvert-Lewin? Ha iniziato molto bene. Ha segnato tre gol ma anche Richarlison che ha fatto bene. La combinazione davanti è stata buona e hanno avuto il supporto di James che sta facendo davvero bene in questo periodo. Soddisfacenti davanti, ma dobbiamo migliorare in difesa. James Rodriguez? Rende il calcio facile. Ha iniziato molto bene e sono contento per questo. Ha una voglia fantastica di giocare, ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020) Il tecnico dell’, Carlo, ha commentato così la vittoria per 5-2 sul West Bromwich, ai microfoni di BT Sport: “Il risultato non rispecchia quello che è successo in campo perché onestamente loro hanno giocato meglio all’inizio. Abbiamo avuto una buona reazione dopo il gol subito. Calvert-Lewin? Ha iniziato molto. Ha segnato tre gol ma anche Richarlison che ha fatto. La combinazione davanti è stata buona e hanno avuto il supporto diche sta facendo davveroin questo periodo. Soddisfacenti davanti, ma dobbiamo migliorare in difesa.Rodriguez? Rende il calcio facile. Ha iniziato moltoe sono contento per questo. Ha una voglia fantastica di, ...

