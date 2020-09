Elisa Isoardi debutta a Ballando | frecciatine sul peso | pubblico furioso

(Di sabato 19 settembre 2020)ha fatto finalmente il suo debutto acon le Stelle 2020. Per la performance della prima puntata la conduttrice Rai ha optato per un appassionante tango con il suo maestro Raimondo Todaro. Un tango che è stato accolto positivamente dae giurati ma i telespettatori non hanno apprezzato qualche frecciatina di … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

milly_carlucci : Che coppia! È arrivato il momento del tango di Elisa Isoardi e @TodaroOfficial #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai - milly_carlucci : 38 punti per il tango di Elisa Isoardi e @TodaroOfficial @Ballando_Rai #BallandoConLeStelle - LaFATAa51 : RT @delca_it: Pubblicità Progresso: guardate la felicità di chi è riuscita a mollarlo. Se ce l'ha fatta lei puoi riuscirci benissimo anche… - Kikka191 : RT @delca_it: Pubblicità Progresso: guardate la felicità di chi è riuscita a mollarlo. Se ce l'ha fatta lei puoi riuscirci benissimo anche… - ElisaEvangelis2 : RT @poetalino: @lapennanicola65 @antoclerici @RaiUno Purtroppo Elisa isoardi non ha gli agganci all'interno della rai che ha Antonella Cler… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Dai campi da calcio alla pista da ballo. Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus e del Milan sarà infatti il primo ballerino per una notte della nuova edizione di Ballando con le Stelle (in ...Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono una delle coppie di Ballando con le stelle 2020. Nei giorni scorsi, si è scatenato il gossip sul loro conto per via di alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, ...Inizia questa sera, su Rai 1, la nuova stagione di Ballando con le Stelle, l'intramontabile programma condotto il sabato in prima serata da Milly Carlucci. E già da giorni se ne parla, soprattutto per ...