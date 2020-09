Elezioni | 242 autisti Anm come scrutatori | disagi trasporti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dipendenti assenti e possibile ripercussione sul servizio per due giorni. È quanto si evince da una nota Anm, che informa gli utenti del fatto che domenica 20 e lunedì 21 settembre, 242 lavoratori saranno impegnati nell’attività di scrutinio per le. Di seguito la nota integrale. “Sono 242 i dipendenti di Anm che domenica 20 e lunedì 21 Settembre saranno impegnati ai seggi elettorali e non saranno quindi in servizio. Oltre il 90% delle richieste pervenute sono per il ruolo di rappresentanti di seggio. Anm nel rispetto delle scelte di impegno politico dei dipendenti sta cercando di organizzare al meglio possibile il servizio di trasporto per i due giorni delle, pur con la consapevolezza che ci potrebbero essere delle ripercussioni sul servizio. ...