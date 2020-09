Dzeko Juventus, stand by: affare “bloccato” da Roma e Napoli (Di sabato 19 settembre 2020) Dzeko Juventus – Ore roventi per quanto riguarda il mercato degli attaccanti. La Juventus ha bisogno di un nuovo numero 9 al più presto, ma in questo momento tutto dipende da Milik e dal Napoli. Infatti il giro di 9 potrebbe sbloccarsi soltanto quando il Napoli e la Roma troveranno un accordo. Intanto questa sera torna la Serie A e Dzeko è stato convocato per il match contro il Verona, anche se probabilmente partirà dalla panchina, altro segnale sull’addio vicino del bosniaco. L’affare è però legato al contestuale passaggio di Milik dal Napoli alla Roma, per il quale bisogna ancora attendere la chiusura definitiva della trattativa e le visite ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 19 settembre 2020)– Ore roventi per quanto riguarda il mercato degli attaccanti. Laha bisogno di un nuovo numero 9 al più presto, ma in questo momento tutto dipende da Milik e dal. Infatti il giro di 9 potrebbe sbloccarsi soltanto quando ile latroveranno un accordo. Intanto questa sera torna la Serie A eè stato convocato per il match contro il Verona, anche se probabilmente partirà dalla panchina, altro segnale sull’addio vicino del bosniaco. L’è però legato al contestuale passaggio di Milik dalalla, per il quale bisogna ancora attendere la chiusura definitiva della trattativa e le visite ...

romeoagresti : Accordo tra #Juventus e #Roma per #Dzeko definito a 16 milioni. Il bosniaco firmerà un biennale da 7.5. Nelle pross… - DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - mirkocalemme : #Milik rientrato in Italia, conclusa prima parte delle visite. L'attaccante, però, al momento torna a #Napoli: non… - GiovanniDiRosa : Cioè ora pure le multe di Milik? Ma la juve perché non manda tutti a quel paese #dzeko #juventus - 1926_cri : RT @calciomercatoit: ??ULTIME -