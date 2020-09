Cds - A Parma uno tra Mertens ed Osimhen: possibili novità in porta ed a destra (Di sabato 19 settembre 2020) Le prove di oggi daranno maggiori certezze sulle possibili scelte di Gattuso per l'esordio di domani a Parma. Leggi su tuttonapoli (Di sabato 19 settembre 2020) Le prove di oggi daranno maggiori certezze sullescelte di Gattuso per l'esordio di domani a

tuttonapoli : Cds - A Parma uno tra Mertens ed Osimhen: possibili novità in porta ed a destra - NapoliceI : Cds, L’Emilia Romagna riapre ai tifosi: mille per Parma-Napoli, 13mila per il Gp di Imola - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, il debutto di Osimhen dal primo minuto va considerato in dubbio contro il Parma - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: CDS - Napoli, il debutto di Osimhen dal primo minuto va considerato in dubbio contro il Parma - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, il debutto di Osimhen dal primo minuto va considerato in dubbio contro il Parma -