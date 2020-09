Vittorio Cingano Massacrato per Aver Difeso una Donna | “Lo Rifarei | Era Mio Dovere Intervenire”

Leggi su youreduaction

(Di venerdì 18 settembre 2020)è il nome dell’uomo intervenuto in difesa di una ragazza che veniva picchiata dal fidanzato: “Che cosa avrei dovuto fare, voltarmi dall’altra parte? Era miointervenire. Non si può fingere di non vedere”. Ha cercato di difendere una ragazza che veniva picchiata dal fidanzato ma è stato preso a pugni e calci …