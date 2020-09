Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 18 SETTEMBREORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SU VIA APPIA ALTEZZA CASTEL GANDOFO DIREZIONERIMANIAMO SU VIA APPIA SI STA IN CODA PER LAVORI TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO PERMANGONO NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E A SEGUIRE CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI SUTRI,CAPRANICA E VETRALLA A POMEZIA ,SU VIA DEI CASTELLINI INCOLONNAMENTI TRA VIA DI PRATICA E VIA CAMPOBELLO NELLE DUE DIREZIONI NEL REATINO SULLA REGIONALE TERNANANAL KM 43+600 ALTEZZA PRATOLUNGO PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENT EORMAI RISOLTO CODE SU VIA NETTUNENSE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NEI DUE ...