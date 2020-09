Veronetta, esplosione in appartamento: sei feriti (Di venerdì 18 settembre 2020) Veronetta, esplosione in un appartamento: sei feriti, uno sarebbe in gravi condizioni per le ustioni. È di sei feriti il bilancio dell’esplosione avvenuta la mattina del 18 settembre a Veronetta. La detonazione è avvenuta in un appartamento nei pressi di via San Giovanni in Valle intorno alle otto di mattina. In via di accertamento le cause dell’esplosione. Non si escluderebbe che possa essere stata causata da uno dei residenti dello stabile. esplosione in appartamento a Veronetta L’esplosione è avvenuta in una palazzina in via San Giovanni in Valle intorno alle otto del mattino. Immediato l’intervento degli uomini ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 18 settembre 2020)in un: sei, uno sarebbe in gravi condizioni per le ustioni. È di seiil bilancio dell’avvenuta la mattina del 18 settembre a. La detonazione è avvenuta in unnei pressi di via San Giovanni in Valle intorno alle otto di mattina. In via di accertamento le cause dell’. Non si escluderebbe che possa essere stata causata da uno dei residenti dello stabile.inL’è avvenuta in una palazzina in via San Giovanni in Valle intorno alle otto del mattino. Immediato l’intervento degli uomini ...

