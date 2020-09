Uomini e Donne, Gianni Sperti accusa “Sesso nei parcheggi degli studi” (Di venerdì 18 settembre 2020) Secondo Gianni Sperti due concorrenti del Trono Vver hanno consumato un rapporto sessuale nel parcheggio degli studi in cui si registra Uomini e Donne. Scandalo a luci rosse a Uomini e Donne? Gianni Sperti sostiene che due concorrenti abbiano fatto sesso nel parcheggio degli studi dove si registra la trasmissione. L'opinionista ha puntato il dito contro Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, due concorrenti del Trono Over che dopo essersi frequentati per un breve periodo hanno annunciato di essersi lasciati. Gianni Sperti insieme a Tina Cipollari è una delle colonne portanti di Uomini e Donne, l'ex ballerino ed ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020) Secondodue concorrenti del Trono Vver hanno consumato un rapporto sessuale nelstudi in cui si registra. Scandalo a luci rosse asostiene che due concorrenti abbiano fatto sesso nelstudi dove si registra la trasmissione. L'opinionista ha puntato il dito contro Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, due concorrenti del Trono Over che dopo essersi frequentati per un breve periodo hanno annunciato di essersi lasciati.insieme a Tina Cipollari è una delle colonne portanti di, l'ex ballerino ed ...

