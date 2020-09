Tale e quale show: Carolina Rey è Elettra Lamborghini (video e gallery) (Di venerdì 18 settembre 2020) Nel corso della prima puntata del 18 settembre 2020 della decima edizione di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Carolina Rey nei panni di Elettra Lamborghini, con il brano “Musica (e il resto scompare), che ha portato all’ultimo Festival di Sanremo. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, ha valutato la sua performance. Esibizione non perfetta ma buona. La Goggi si è complimentata con la voce di Carolina, mentre Salemme ha notato come Carolina sia stata capace di trasmettere il lato più giocoso di Elettra. Potete vedere l’esibizione di Carolina ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 18 settembre 2020) Nel corso della prima puntata del 18 settembre 2020 della decima edizione di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto ancheRey nei panni di, con il brano “Musica (e il resto scompare), che ha portato all’ultimo Festival di Sanremo. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, ha valutato la sua performance. Esibizione non perfetta ma buona. La Goggi si è complimentata con la voce di, mentre Salemme ha notato comesia stata capace di trasmettere il lato più giocoso di. Potete vedere l’esibizione di...

