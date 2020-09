Rissa al matrimonio: sposa ubriaca picchia gli invitati perché… (Di venerdì 18 settembre 2020) È accaduto qualche giorno fa a Swansea, una città del Galles. Quello che sarebbe dovuto essere il giorno più bello per una sposa, si è trasformato presto in un incubo. Complice qualche birra di troppo, il matrimonio di una giovane donna ha presto assunto le sembianze di una Rissa. In preda ai fumi dell’alcol, la donna ha cominciato a malmenare alcuni degli invitati, comprese delle amiche. Per sedare gli animi è dovuta intervenire la polizia: vediamo cosa è successo. Lo scorso weekend la città di Swansea ha visto celebrare un gran numero di nozze, complice anche il rinvio dovuto al lockdown. Tra queste, un matrimonio in particolare ha attirato l’attenzione: è usanza alzare il gomito durante il fine settimana, soprattutto in queste ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 18 settembre 2020) È accaduto qualche giorno fa a Swansea, una città del Galles. Quello che sarebbe dovuto essere il giorno più bello per una, si è trasformato presto in un incubo. Complice qualche birra di troppo, ildi una giovane donna ha presto assunto le sembianze di una. In preda ai fumi dell’alcol, la donna ha cominciato a malmenare alcuni degli, comprese delle amiche. Per sedare gli animi è dovuta intervenire la polizia: vediamo cosa è successo. Lo scorso weekend la città di Swansea ha visto celebrare un gran numero di nozze, complice anche il rinvio dovuto al lockdown. Tra queste, unin particolare ha attirato l’attenzione: è usanza alzare il gomito durante il fine settimana, soprattutto in queste ...

