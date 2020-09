Quando le donne guidano le proteste i risultati si vedono (Di venerdì 18 settembre 2020) Le manifestazioni in Bielorussia indicano una tendenza più ampia. La presenza delle donne che chiedono cambiamenti politici, sociali ed economici assicura che i miglioramenti ottenuti siano validi per l’insieme della collettività. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 18 settembre 2020) Le manifestazioni in Bielorussia indicano una tendenza più ampia. La presenza delleche chiedono cambiamenti politici, sociali ed economici assicura che i miglioramenti ottenuti siano validi per l’insieme della collettività. Leggi

Quando le donne protestano i risultati si vedono

Una delle cose più straordinarie delle proteste per la democrazia in Bielorussia è il ruolo enorme svolto dalle donne. Una di loro, Sviatlana Tsikhanouskaja, è emersa come improbabile antagonista poli ...

