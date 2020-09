Pedullà: "Koulibaly-City, non è ancora finita. E Sokratis per ora attende..." (Di sabato 19 settembre 2020) Per Kalidou Koulibaly al Manchester City non è ancora detta l’ultima parola, non è ancora finita, scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà: "Certo, la distanza su ... Leggi su tuttonapoli (Di sabato 19 settembre 2020) Per Kalidoual Manchesternondetta l’ultima parola, non, scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo;: "Certo, la distanza su ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Domani doppie visite: Dzeko per la Juve, Milik per la Roma, addio Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Domani doppie visite: Dzeko per la Juve, Milik per la Roma, addio Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Domani doppie visite: Dzeko per la Juve, Milik per la Roma, addio Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Domani doppie visite: Dzeko per la Juve, Milik per la Roma, addio Napoli - napolimagazine : SPORTITALIA - Domani doppie visite: Dzeko per la Juve, Milik per la Roma, addio Napoli -