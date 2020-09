NVIDIA SHIELD TV Pro ottiene l’upscaling IA 4K (Di venerdì 18 settembre 2020) I possessori di NVIDIA SHIELD TV Pro ora possono giocare in streaming su cloud con una grafica migliore fino a 60 FPS. L'articolo NVIDIA SHIELD TV Pro ottiene l’upscaling IA 4K proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 18 settembre 2020) I possessori diTV Pro ora possono giocare in streaming su cloud con una grafica migliore fino a 60 FPS. L'articoloTV Prol’upscaling IA 4K proviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : NVIDIA SHIELD NVIDIA Shield TV Pro, arriva l'upscaling AI 4K con GeForce Now e GameStream HDblog NVIDIA Shield TV Pro, arriva l'upscaling AI 4K con GeForce Now e GameStream

Verso la fine di agosto Nvidia ha rilasciato un aggiornamento software per le Shield TV, dichiarando che molto presto avrebbe abilitato il supporto all'upscaling basato sull'AI per GeForce Now su Shie ...

Nvidia Shield TV Pro si aggiorna supportando GeForce NOW in 4K a 60fps

Gli sviluppatori di Nvidia hanno rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app Nvidia Games disponibile sulle Nvidia Shield TV facendo leva sul nuovo chip e sugli algoritmi IA presenti nella versione ...

Gaming in streaming: quale scegliere tra i servizi Microsoft, Google, NVIDIA e Sony

Microsoft ha finalmente portato Project xCloud al grande pubblico, introducendolo nell'abbonamento Game Pass Ultimate senza alcun costo aggiuntivo. Questo importante passaggio ci permette di tirare le ...

