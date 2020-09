Napoli, senti Enrico Fedele: “Con Aurelio De Laurentiis non si ha la capacità di imporre scelte” (Di sabato 19 settembre 2020) Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni del programma radiofonico ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Campionato falsato in caso di positivi COVID-19? Sicuramente è un campionato anomalo e particolare. Lo dimostra il fatto che siano state confermate le 5 sostituzioni. Questa stagione sfugge a qualsiasi pronostico. Una società dovrebbe essere gestita da figure ben precise. Non basta avere una buona macchina, serve chi la sappia guidare. Ci sono piloti di Formula 1, Formula 2 e Formula 3. Con De Laurentiis non si ha la capacità di imporre scelte. Non so se il presidente possa guidare da solo una Ferrari. Sarà un intenditore, ma servono i ... Leggi su calciomercato.napoli (Di sabato 19 settembre 2020), ex procuratore e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulai microfoni del programma radiofonico ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Campionato falsato in caso di positivi COVID-19? Sicuramente è un campionato anomalo e particolare. Lo dimostra il fatto che siano state confermate le 5 sostituzioni. Questa stagione sfugge a qualsiasi pronostico. Una società dovrebbe essere gestita da figure ben precise. Non basta avere una buona macchina, serve chi la sappia guidare. Ci sono piloti di Formula 1, Formula 2 e Formula 3. Con Denon si ha la capacità discelte. Non so se il presidente possa guidare da solo una Ferrari. Sarà un intenditore, ma servono i ...

