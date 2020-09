M5S espelle Marco Rizzone, deputato tra i furbetti del bonus INPS (Di venerdì 18 settembre 2020) In tanti hanno fatto fatica a trovare la notizia ufficiale, ma ora possiamo confermarvi che il M5S ha deciso effettivamente di espellere dal partito Marco Rizzone, deputato che era finito nella lista dei cosiddetti “furbetti del bonus INPS“. Un chiaro messaggio che il Movimento 5 Stelle ha voluto mandare non solo al proprio elettorato, a pochi giorni da un appuntamento particolarmente importante come quello del tagli dei parlamentari, ma anche alla Lega. Il Carroccio, come ricorderete anche attraverso il nostro ultimo articolo a tema, fu protagonista di quella polemica insieme allo stesso movimento. Marco Rizzone espulso dal M5S: ora c’è l’annuncio ufficiale Nello specifico, la decisione del M5S di ... Leggi su bufale (Di venerdì 18 settembre 2020) In tanti hanno fatto fatica a trovare la notizia ufficiale, ma ora possiamo confermarvi che il M5S ha deciso effettivamente dire dal partitoche era finito nella lista dei cosiddetti “del“. Un chiaro messaggio che il Movimento 5 Stelle ha voluto mandare non solo al proprio elettorato, a pochi giorni da un appuntamento particolarmente importante come quello del tagli dei parlamentari, ma anche alla Lega. Il Carroccio, come ricorderete anche attraverso il nostro ultimo articolo a tema, fu protagonista di quella polemica insieme allo stesso movimento.espulso dal M5S: ora c’è l’annuncio ufficiale Nello specifico, la decisione del M5S di ...

Noovyis : (M5S espelle Marco Rizzone, deputato tra i furbetti del bonus INPS) Playhitmusic - - Herbert403 : RT @antonio_sannia: Mentre il #M5S espelle Rizzone per aver preso il #Bonus da 600euro, non ricordo altri partiti che abbiano fatto la stes… - AdriMCMLXI : RT @antonio_sannia: Mentre il #M5S espelle Rizzone per aver preso il #Bonus da 600euro, non ricordo altri partiti che abbiano fatto la stes… - antonio_sannia : Mentre il #M5S espelle Rizzone per aver preso il #Bonus da 600euro, non ricordo altri partiti che abbiano fatto la… -

