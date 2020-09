Luca Zingaretti è “Il Re” in una nuova serie originale Sky

(Di venerdì 18 settembre 2020) In “Il Re”è il controverso e cupo direttore di un carcere di frontiera, Bruno Testori; alla regia Giuseppe Gagliardi Cominceranno tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, e si divideranno tra Roma, Torino e Trieste, le riprese de Il Re,Sky connei panni del cupo e controverso Bruno Testori, direttore del San Michele, un carcere di frontiera in cui ogni sua decisione è al di sopra della legge dei tribunali e del codice penale, dettata solo dalla sua oscura morale. Il progetto, in otto episodi, è scritto da Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini e Davide Serini; alla regia troviamo, invece, Giuseppe Gagliardi che per Sky ha già curato la ...

TORINO. Luca Zingaretti sarà il protagonista di nuova produzione Sky Original, Il Re, il primo "prison drama" italiano. Lorenzo Mieli e The Apartment producono con Wildside, entrambe parte del gruppo ...