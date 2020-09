Keita Balde alla Sampdoria, Zappacosta e Pjaca al Genoa (Di venerdì 18 settembre 2020) Le due squadre di Genova mettono a segno tre colpi di mercato. La Sampdoria è ad un passo da Keita Balde, il Genoa ha preso Pjaca e Zappacosta Ultimi colpi di mercato in vista dell’inizio della Serie A. Molto attive le due Genoane, che mettono a segno tre colpi di mercato. Si tratta di tre giocatori che hanno già giocato in Italia. I blucerchiati sono vicinissimi a Keita Balde, il Genoa ha chiuso per Zappacosta e Pjaca. Per l’attaccante ex Lazio ed Inter mancano solo gli ultimi dettagli. Al Monaco vanno due milioni di euro per il prestito, mentre il diritto di riscatto è fissato a 12 milioni. Keita sosterrà le visite mediche tra ... Leggi su zon (Di venerdì 18 settembre 2020) Le due squadre di Genova mettono a segno tre colpi di mercato. Laè ad un passo da, ilha presoUltimi colpi di mercato in vista dell’inizio della Serie A. Molto attive le duene, che mettono a segno tre colpi di mercato. Si tratta di tre giocatori che hanno già giocato in Italia. I blucerchiati sono vicinissimi a, ilha chiuso per. Per l’attaccante ex Lazio ed Inter mancano solo gli ultimi dettagli. Al Monaco vanno due milioni di euro per il prestito, mentre il diritto di riscatto è fissato a 12 milioni.sosterrà le visite mediche tra ...

