Donna precipita in un dirupo e muore | grave il marito che ha cercato di soccorrerla

(Di venerdì 18 settembre 2020) Unasettantenne e’ morta questo pomeriggio nei boschi sopra Strembo, in val Rendena, dopo essereta in un. Il, che era assieme a lei, e’ rimastomente ferito cercando di. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino i quali non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dellala cui salma e’ stata trasportata a valle. L’uomo e’ stato a sua volta recuperato e trasportato all’ospedale S.Chiara di Trento in gravi condizioni. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri.L'articolo Meteo Web.

STREMBO. Tragedia in montagna questo pomeriggio che ha visto la morte di una donna di 71 anni e il ferimento in modo grave del marito. I due erano usciti nel primo pomeriggio alla ricerca di Funghi. D ...(ANSA) - TRENTO, 18 SET - Una donna settantenne è morta questo pomeriggio nei boschi sopra Strembo, in val Rendena, dopo essere precipitata in un dirupo. Il marito, che era assieme a lei, è rimasto gr ...