Daniela Ferolla | «Le imperfezioni che ci rendono uniche»

(Di venerdì 18 settembre 2020) Daniela Ferolla è appena rientrata a casa dopo una giornata passata in Umbria a girare una nuova puntata di Linea Verde Life, il programma che conduce con successo dal 2019 insieme a Marcello Masi che torna sabato 19 settembre alle 12.20 su Raiuno. «Sono una donna multitasking, tra un po’ attaccherò la lavatrice e preparerò la cena» spiega al telefono ancora piena di energie, per niente provata dalla stanchezza delle riprese. Riconnettersi al mondo di Linea Verde, al quale è legata da sette anni, è, d’altronde, per lei una gioia indescrivibile, soprattutto dopo i mesi di confinamento che l’hanno vista impegnata in riunioni su Zoom e in contributi registrati dal terrazzo perché «come servizio pubblico sapevamo che la gente voleva continuare a vedere quello che stava succedendo. Così siamo andati alla ricerca di tutte quelle persone che si sono reinventate per colpa del Covid e che hanno dato vita a delle storie davvero interessanti». Raggiante, preparata e legatissima alle tematiche sull’ecosostenibilità, Ferolla è uno dei volti giovani più promettenti dell’ammiraglia, forte della sua esperienza di giornalista, ma anche dei sogni che continuano a battere nel suo cuore e che potrebbero portarla verso l’intrattenimento più puro.