Consob | oscurati altri 5 siti web per servizi finanziari abusivi

(Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Bellerophon Ltd e Bliz Biz Pty Ltd, KBS Capital Markets LTD, Amber, Kaf Trade Ltd e K-Trade Ltd, Plan Bit Global Limited e Plan Bit Tech Ltd Sale. Sono i nomi dei cinque nuoviweb di cuiha ordinato l’oscuramento. Alla base della decisione l’offerta da parte di queste piattaforme di. L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal Dl Crescita in base ai qualipuò ordinare ai fornitori didi connettività a Internet di inibire l’accesso dall’Italia aiweb tramite cui vengono offertisenza la dovuta autorizzazione. Sale, così, a 284 il numero dei ...

